حزب الله : نقف إلى جانب إيران في مواجهة المؤامرات الخارجية

وفي بيان نشر على موقع العهد اللبناني ادان حزب الله بشدة العملية الإرهابية الأثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة،مؤكدا علی وقوفه بکل قوة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد والمضحي في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية، وفي مواجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة.

وجاء في هذا البیان: إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية قادرة بإذن الله على مواجهة هذه المخاطر جميعا وعلى كشف الجناة والمجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها أياً كانت، وعلى إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة وعلى من يوفر الحماية السياسية والمظلة الدولية لإرهابه.

قبل هذا البیان عزّى نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم "الإمام السيد علي الخامنئي ووزارة الدفاع الايرانية والحرس الثوري والشعب الايراني بمناسبة استشهاد الشهيد العالم محسن فخري زاده على أيدي من ترعاهم اميركا و"اسرائيل" قائلا "نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى أن الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بإيران ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات".

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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