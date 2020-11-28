حزب الرخاء الوطني الافغاني: اغتيال فخري زاده جريمة لا تغتفر

وقال جعفري في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء إرنا اليوم السبت: إن عملية الاغتيال الجبانة التي نفذتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أظهرت الوجه الحقيقي لهما لشعوب العالم.

وأضاف جعفري: مع أن الجهة المسؤولة عن اغتيال الشهيد فخري زاده لم يتم تحديدها بعد لكن هذه الجريمة كانت بالتأكيد نتيجة مؤامرة إجرامية بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وأكد ان إيران لن تترك هذا العمل الإرهابي المخالف للقانون الدولي دون رد، معتبرا اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس من ضمن أفعال غير الحكيمة لدونالد ترامب الذي يقضي أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.

واشار السياسي الأفغاني إلى محاولة الولايات المتحدة خداع بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، قائلا: أن بعض الدول الضعيفة ومسلوبة الإرادة قد استسلمت لتهديدات ومطالب الولايات المتحدة.

ووصف تصرفات ترامب والحكومة الأمريكية بأنها مثال واضح على إرهاب دولة، لافتا أن الولايات المتحدة قد كشفت بالفعل عن طبيعتها الإرهابية باغتيال الشهيد سليماني، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية العراقية.

واكد الأمين العام لحزب الرخاء الوطني الأفغاني إن كل الجماعات الإرهابية والتكفيرية والراديكالية في العالم مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وطالبان هم صنيعة الولايات المتحدة وحلفائها.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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