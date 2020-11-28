٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84126740
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سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

طهران/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي على ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الشهيد "محسن فخري زاده" ومواصلة مشواره العلمي والفني.

وفي رسالة وجهها سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت بعد اغتيال الشهيد فخري زاده، قال انه استشهد العالم الايراني البارز السيد محسن فخري زاده  على ايدي العملاء الجناة واضاف ان الشهيد قدم حياته القيمة في سبيل المساعي العلمية الكبيرة والخالدة وارتقى شهيدا في هذا السبيل.

وجاء في رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية: هناك نقطتان يجب على جميع المسؤولين في البلاد يضعوهما نصب اعينهم وضمن جدول برامجهم؛ الاولى: ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال هذا الشهيد والثانية: مواصلة مشواره العلمي والفني في جميع المجالات التي كان يهتم بها الشهيد.

واضاف انني اقدم التعازي والتهاني لاسرة الشهيد فخري زاده والمجتمع العلمي في ايران وجميع زملاء الشهيد وتلاميذه في مختلف المجالات العلمية واسأل الباري تعالى ان يزيد في علو درجات هذا الشهيد الكريم.

السيد علي الخامنئي

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