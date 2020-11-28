الاتحاد الاوروبي: اغتيال العالم الايراني البارز عمل اجرامي

وبعد يوم واحد من حادثة اغتيال العالم الايراني البارز " الشهيد محسن فخري زاده" اصدر مكتب الناطق الرسمي باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بيانا جاء فيه :قتل في يوم 27 نوفمبر مسؤول في الحكومة الايرانية مع عدد اخر في هجوم مسلح معتبرا العمل بانه اجرامي ويتعارض مع مبادئ الاتحاد الاوروبي في مجال احترام حقوق الانسان مقدما تعازي باسم رئيس الاتحاد الاوروبي لعوائل الضحايا متمنيا الشفاء للجرحي.

وناشد الاتحاد الاوروبي جميع الاطراف الى التحلي بالصبر والهدوء للحيلولة دون تفاقم الاوضاع المضطربة في المنطقة، مبينا ان تفاقمه ليس بمصلحة احد.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.

انتهى*م م*