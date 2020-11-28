وزيرة حقوق الانسان الباكستانية ترد على اغتيال العالم الايراني

وقامت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية " شيرين مزاري " التي تعتبر من المنتقدين البارزين لجرائم الكيان الصهيوني في الشرق الاوسط اليوم السبت باعادة نشر تغريدة رئيس ال CIA السابق "جون برینان " الذي اعتبر اغتيال الشهيد فخري زادة بانه عمل اجرامي.

وكان رئيس ال CIA السابق قد اعتبر اغتيال الشهيد فخري زادة بانه عمل إجرامي، محذرا من ان هذا العمل سيؤدي الى انتقام قاسي وبالتالي ستدخل المنطقة في دوامة عنف جديدة.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.

وفي سياق متصل، نشر وزير الخارجية الايراني تغريدة على خلفية اغتيال هذا العالم الايراني البازر، مؤكدا ان "هذه الخطوة الجبانة التي توجد فيها مؤشرات جادة على تورط - إسرائيل – كشفت عن محاولات عدوانية من جانب منفذيها الذين اصيبوا بالافلاس". واضاف : ايران تدعو المجتمع الدولي – وتاكيدا اوروبا – الى وضع حد لمعاييرها المزدوجة المشينة، وادانة هذا العمل الارهابي المنظم.

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