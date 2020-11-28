ربيعي: سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن على طريقتنا

وكتب ربيعي اليوم السبت في تغريدة على تويتر عقب استشهاد رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة محسن فخري زادة: ابارك استشهاد العالم الايراني البارز محسن فخري زاده للشعب الايراني والمجتمع العلمي وأسرته وأقدم التعازي على فقدانه.



وحذر في تغريدته: " سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن ليس في الملعب الذي يحدده هو ."

وقال: بسبب احداث الشهر الاخير، يسعى الأعداء الإرهابيون إلى تحقيق أهداف مثل الإخلال في الامن النفسي لمجتمعنا، وارباك استراتيجية إيران ، والاخلال في الأمن الإقليمي والعالمي في ضوء التغييرات المستقبلية المحتملة في السياسات الدولية.

واضاف: من حق الشعب الإيراني أن يرد بشكل حاسم على هذه الجريمة ردا يستند إلى استراتيجية محددة يراعي مصالحه الوطنية وعزته وهو من يحدد أبعاده وزمانه ومكانه.

انتهى1049