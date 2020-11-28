تالق الفيلم الايراني "البقرة الامریکیة" فی مهرجانات دولية

وحصل الفيلم القصير على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أريكا ناتيفا السينمائي الدولي بدورته الـ 15 التی عقدت في الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر فی تشیلی.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الأسود التركي الحادي عشر الذي أقيم في 19 نوفمبر في اسطنبول بترکیا .

وفيلم "البقرة الامریکیة" من تأليف وإخراج آسمان طوسي شارك في تمثيله علي اکبر شرهان زاده ويحكي الفیلم قصة صبي يملك البقرة الوحيدة في القرية وله علاقة جيدة جدا معها، ومن خلال إيجار البقرة يكسب لقمة العيش و..

وفاز الفيلم بجوائز دولیة منها : جائزة أفضل فيلم خلال الدورة الـ18 من فعاليات مهرجان داكا السينمائي 2020 وجائزة أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ12 من مهرجان فيفاك السينمائي التونسي وجائزة ISFA من مهرجان وارسو الدولي، وجائزة أفضل مخرج في هذالمهرجان وتم ترشيحه لأفضل فيلم من القسم الدولي في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب.

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