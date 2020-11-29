اغتيال فخري زاده كان بدافع الخوف والازدواجية

وقال الزوبعي في حوار خاص مع مراسل "ارنا" في بغداد: ان "اغتيال العالم الايراني الكبير محسن فخري زاده يمثل خرقا كبيرا وخطيرا وانتهاكا صريحا يعكس لؤم وحقارة العدو،وجاء بدافع الخوف والازدواجية التي يعيشها العدو".

وأضاف، ان "الاستهداف المستمر للعلماء في عالمنا الاسلامي يأتي ضمن خطة يسعى اليها اعداء الامة اعداء الشعوب المحترمة التي تبحث عن كرامتها وتريد العيش في حياه كريمة".

وتابع "نحن مشغولين بما جرى وانا كنت اتابع قبل اتصالكم وللمرة الخامسة على التوالي الحادثة التي حصلت وتفاصيلها، وهي حادثه مؤلمة وتنم عن تصرف جبان ونذل ودنيئ".

وأشار الزوبعي الى ان "هذه الحادثة هي عبارة عن رسالة من اعداء الامة الى كل من يفكر بشكل استراتيجي و بشكل مستقبلي، فهم يريدون لامتنا ان تبقى متخلفة وجاهلة وبعيدة عن التطور والتكنلوجيا لكي يتحكموا بمصيرها كيف ماشاءوا"، مشددا "يجب على شعوبنا ان لا تضعف من الداخل لانها حينما تضعف من الداخل فان عدوها يستمكنها ويستهدفها"

وأكد على ان "هذه هي رسالة لنا جميعا توجب علينا التضامن والمحبة والسلام وبناء العلاقات المحترمة فيما بيننا والقائمة على اساس الود والمصير المشترك، وعلى اساس تجاوز كل نقاط الاختلاف من اجل ان نكون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، انه "من حق الشعوب المحترمة ومن حق الدولة التي تمتلك منظومة قيم واخلاق ان تمتلك سلاحا قويا تدافع فيه عن نفسها"، متسائلا "لماذا يحق للقوى التي لا تمتلك منظومة قيم واخلاق ان تمتلك اسلحة قوية، ولا يسمح لامتنا ان تمتلك سلاحا قويا و رصينا؟!".

ولفت الى ان "الاهداف من وراء عملية الاغتيال هذه هي اهداف واضحة لا تحتاج للشرح والتوضيح، وهذه هي ضربة كبيرة لنا وموجعة وخطيرة وهي ضربة واضحه الاهداف والمعاني لانهم استهدفوا العالم الاكبر على راس المشروع النووي الايراني".

انتهى ع ص