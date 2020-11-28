جنوب افريقيا: القتل المتعمد للإيرانيين لا يؤدي إلى سلام

وتابعت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، "إننا نشيد بالحكومة الإيرانية على ضبطها للنفس على الرغم من استمرار الاستهداف غير العادل والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية".

وجددت باندور، التزام جنوب إفريقيا بالسلام والأمن في الشرق الأوسط مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا جميع الدول إلى الحوار بدلاً من المواجهة من أجل إرساء سلام وأمن مستديمين في الشرق الأوسط، مضيفة: ان جنوب إفريقيا مستعدة للمساعدة في هذا الشأن.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر أمس الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

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