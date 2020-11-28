٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٥:٢٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84127283
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لجنة الأمن القومي تناقش أبعاد اغتيال الشهيد فخري زاده

لجنة الأمن القومي تناقش أبعاد اغتيال الشهيد فخري زاده

طهران/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أبو الفضل عموئي، عن عقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة مساء اليوم السبت، لمناقشة أبعاد اغتيال الشهيد فخري زاده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عموئي للمراسلين اليوم السبت، اثر اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، ان اللجنة وجهت دعوة للأجهزة الأمنية والمعلوماتية وأجهزة أخرى ذات صلة بالموضوع للمشاركة في هذا الاجتماع لمناقشة الجوانب المختلفة للحادث.

وأشار الى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر أمس الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

انتهى**أ م د

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