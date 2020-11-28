صالحي : الشهيد فخري زادة ارسى بكفاءة البنى التحتية للدفاع النووي في البلاد

وفي تصريح له اليوم السبت، نوه صالحي بالانجازات التي حققها الشهيد فخري زادة في مجال الصناعات الدفاعية والنووية؛ مردفا : كان بيننا تعاون جيد في مجالات مختلفة ولاسيما الدفاع النووي.

وقال : ان الشهيد الدكتور فخري زادة كان مختصا في الفيزياء النووية والهندسة النووية وكتب رسالة ممتازة للدكتوراه تحت عنوان "معرفة النيوترونات" بالتعاون مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الدكتور عباسي، فكان مشروعا قيما جدا.

وتابع صالحي، ان الشهيد فخري زادة انجز الكثير من الاعمال المتنوعة، ونظرا للمسؤولية التي كان يتولاها كرئيس لمنظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، قام بانشطة واسعة في هذا الخصوص.

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان القوات المسلحة في كل دولة تمتلك مثل هذا القسم لتتمكن من صد الهجمات الكيمياوية والنووية المحتملة من جانب العدو.

واكد، ان ذلك يستدعي بنى تحتية مناسبة لكونه يشكل قضية علمية جادة؛ حيث قام الشهيد فخري زادة باتخاذ خطوات كبيرة من اجل ارساء البنى التحتية للدفاع النووي بكفاءة في البلاد.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت مرارا، بأن كافة نشاطاتها النووية سلمية بامتياز وانها انطلاقا من مبادئها والفتوى الصريحة لسماحة قائد الثورة الاسلامية في تحريم امتلاك واستخدام الاسلحة النووية، لم ولن تسعى وراء امتلاك هذا النوع من السلاح اطلاقا.

انتهى ** ح ع