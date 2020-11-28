ظريف يدعو المجتمع الدولي الى التنديد بـ "ارهاب الدولة"

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي كتبها باللغة الصينية : ان الارهابيين اغتالوا مرة اخرى احد العلماء البارزين في ايران؛ ان هكذا اغتيالات جبانة تشكل انتهاكا صريحا للقوانين الدولية والقواعد الاخلاقية والمعايير الانسانية، يتعين على المجتمع الدولي ان يتصدى لهذه الممارسات.

وتابع : ايران تقف بالخط الامامي لساحات مكافحة الارهاب من اجل تعزيز السلام والاستقرار على صعيدي المنطقة والعالم؛ داعيا المجتمع الدولي الى ادانة "الارهاب الذي ترعاه دولة" والتوصل الى اجماع لصد التوتر والمغامرات في المنطقة.

انتهى ** ح ع