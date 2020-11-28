٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84127384
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ظريف يدعو المجتمع الدولي الى التنديد بـ "ارهاب الدولة"

ظريف يدعو المجتمع الدولي الى التنديد بـ "ارهاب الدولة"

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – كتب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تغريدة لها اليوم : ان المجتمع الدولي مطالب بإدانة "ارهاب الدولة" والتوصل الى اجماع ضد اثارة التوترات والمغامرات في المنطقة.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي كتبها باللغة الصينية : ان الارهابيين اغتالوا مرة اخرى احد العلماء البارزين في ايران؛ ان هكذا اغتيالات جبانة تشكل انتهاكا صريحا للقوانين الدولية والقواعد الاخلاقية والمعايير الانسانية، يتعين على المجتمع الدولي ان يتصدى لهذه الممارسات.

وتابع : ايران تقف بالخط الامامي لساحات مكافحة الارهاب من اجل تعزيز السلام والاستقرار على صعيدي المنطقة والعالم؛ داعيا المجتمع الدولي الى ادانة "الارهاب الذي ترعاه دولة" والتوصل الى اجماع لصد التوتر والمغامرات في المنطقة.

انتهى ** ح ع

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