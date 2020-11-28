قيادي بحركة "أنصار الله" يؤكد شرعية رد طهران على جريمة اغتيال فخري زاده

وفي حديث مع الميادين، اعتبر البخيتي، أنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعلماء "لا يستهدف إيران وحسب بل كل الدول العربيّة" دون أن يسمي أحدا.

وأضاف: "سيدرك الجميع أن التطبيع مع إسرائيل لا فائدة منه ولن يوصل إلى مكان".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين استخباريين، تأكيدهما أن "إسرائيل" تقف خلف اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة.

واستشهد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، عصر أمس الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

انتهى**أ م د