٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٥٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84127479
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قيادي بحركة "أنصار الله" يؤكد شرعية رد طهران على جريمة اغتيال فخري زاده

قيادي بحركة "أنصار الله" يؤكد شرعية رد طهران على جريمة اغتيال فخري زاده

طهران/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد عضو المجلس السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، في تعليق له مساء اليوم السبت على اغتيال العالم الإيراني، الشهيد محسن فخري زاده، "ان رد إيران على هذا الاغتيال سيكون مشروعا وسيعترف به العالم بأسره".

وفي حديث مع الميادين، اعتبر البخيتي، أنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعلماء "لا يستهدف إيران وحسب بل كل الدول العربيّة" دون أن يسمي أحدا.

وأضاف: "سيدرك الجميع أن التطبيع مع إسرائيل لا فائدة منه ولن يوصل إلى مكان".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين استخباريين، تأكيدهما أن "إسرائيل" تقف خلف اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة. 

واستشهد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، عصر أمس الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

انتهى**أ م د

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