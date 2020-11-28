٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84127594
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منظمة الطاقة الذرية الايرانية تنفي ان يكون الشهيد فخري زادة التقى امانو

منظمة الطاقة الذرية الايرانية تنفي ان يكون الشهيد فخري زادة التقى امانو

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- فندت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ادعاء النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني جواد كريمي قدوسي بان رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الشهيد محسن فخري زادة كان قد التقى في حينه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.

جاء ذلك في تصريح ادلى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ردا على رسالة مساعد شؤون الاتصال والاعلام برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا معزي الذي طلب ايضاحا حول ادعاء النائب كريمي قدوسي.

وكان النائب كريمي قدوسي قد اتهم رئيس الجمهورية بانه عمل بناء على اصرار العدو على ترتيب لقاء بين فخري زادة وامانو مما جعله في بؤرة الاستهداف من قبل الجواسيس والقتلة في جهاز الموساد.

وفي الرد اكد كمالوندي بان الشهيد فخري زادة لم يكن له اي لقاء او حوار او محادثات لا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا اي مفتش او مسؤول في الوكالة، مشددا على ادعاء النائب كريمي قدوسي لا اساس له من الصحة.

انتهى ** 2342

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