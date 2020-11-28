٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84127611
٠ Persons

سمات

رئيس القضاء الايراني: الضالعون في اغتيال الشهيد فخري زادة لا يتحملون رؤية ايران المقتدرة

رئيس القضاء الايراني: الضالعون في اغتيال الشهيد فخري زادة لا يتحملون رؤية ايران المقتدرة

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا –اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان الضالعين في اغتيال الشهيد محسن فخري زادة معارضون للعلم والمعرفة ولا يتحملون رؤية ايران الاسلامية المقتدرة.

وخلال حضوره في "معراج الشهداء" بطهران مساء السبت لتوديع جثمان الشهيد فخري زادة، قال آية الله رئيسي في لقائه اسرة الشهيد الكريمة: ان الشهيد فخري زادة تحرك بالعلم والمعرفة في مسار انتاج القدرة والامن للبلاد.

ووصف رئيس السلطة القضائية، الاميركيين والصهاينة بانهم يزيديو العصر ، واعتبر ان دليل غضبهم من الشهيد فخري زادة هو انه عمل على انتاج القدرة لايران الاسلامية والمنطقة.

واعتبر ايران القوية بانها تبلورت باليد المقتدرة لقادة من امثال الشهيد فخري زادة واضاف: ان الشهيد فخري زادة هو فخر للشعب الايراني وشعوب المنطقة وجميع علماء العالم الاسلامي.

واضاف: ان الذين اغتالوا الشهيد فخري زادة هم معارضون للعلم والمعرفة ولا يتحملون رؤية ايران الاسلامية المقتدرة.

واكد آية الله رئيسي انه ببركة الدماء الطاهرة للشهيد فخري زادة سوف لن تتوقف حركة العلم والتكنولوجيا والتقدم في البلاد بل ان امثال الشهيد فخري زادة هم في الطريق وسيقضّون مضاجع العدو.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 5 =