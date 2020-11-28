دوجاريك تعليقا على اغتيال الشهيد فخري زادة: ندين اي عملية اغتيال

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" ازاء عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة بشان ان تصريح الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش لم يتضمن اي ادانة، قال دوجاريك: اننا بطبيعة الحال ندين اي عملية اغتيال.

واضاف: نحن ندعو كذلك الى ضبط النفس وضرورة الحيلولة دون اي خطوة تؤدي الى تصعيد حدة التوتر في المنطقة.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لمساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم البارز محسن فخري زادة في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران في عملية انتحارية ومسلحة ادت الى استشهاده.

وافاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي في تصريح له الجمعة ان سيارة الشهيد فخري زادة تعرضت اولا لهجوم ومن ثم انفجرت سيارة قريبة منه على بعد 15 مترا.

واضاف العميد حاتمي: انه اثر اطلاق النار والانفجار اصيب فخري زادة بجراح بالغة نقل على اثرها الى المستشفى ولم تفلح جهود الفريق الطبي في انقاذ حياته حيث استشهد هناك.

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