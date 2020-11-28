٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84127623
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الطاقة الذرية الايرانية: العلماء يواصلون مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة

الطاقة الذرية الايرانية: العلماء يواصلون مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان علماء الصناعة النووية في البلاد سيواصلون مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة.

وكتبت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" مساء السبت: اليوم (28 تشرين الثاني/نوفمبر) يذكّر بالعمل الاجرامي الذي اقدم عليه اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية باغتيال المنظّر والمؤسس للتخصيب بنسبة 20 بالمائة في الصناعة النووية الايرانية.

واضاف: ان الشهيد (مجيد) شهرياري بعلمه وايمانه العميق فرض العجز على المعادين الساعين لاضعاف ايران الشامخة.

واكدت المنظمة بانه على المستكبرين في العالم ان يعلموا بان علماء الصناعة النووية، سيواصلون مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة بناء على تدابير واستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى اساس المبادئ الثلاثة "العزة والحكمة والمصلحة" واضافت: ان طريق هذا الشهيد الشامخ وسائر الشهداء الابرار سيستمر.

 انتهى ** 2342

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