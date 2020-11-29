تركيا تدين جريمة اغتيال العالم الإيراني "فخري زادة"

وقالت الوزارة، في بيان مساء السبت، "نشعر بالأسف لسماع نبأ مقتل فخري زادة، ندين هذه الجريمة الشنيعة، ونقدم التعازي إلى حكومة إيران وأسرة الفقيد".

وشددت على وقوف تركيا ضد أي محاولة لزعزعة السلام والهدوء في المنطقة، ورفضها كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيها وأهدافهم.

وأضافت "في هذا السياق، نأمل الكشف عن الفاعلين للعمل المذكور، ومحاسبتهم أمام العدالة".

ودعت "جميع الأطراف لضبط النفس والتصرف بحكمة والابتعاد عن الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في المنطقة".

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة الماضية بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لمساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم البارز محسن فخري زادة بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران في عملية مسلحة ادت الى استشهاده.

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