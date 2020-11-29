ظريف: على الاتحاد الأوروبي التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين

وقال ظريف اليوم الاحد في تغريدة باللغة الألمانية على تويتر: ان الارهابيين قتلوا عالما ايرانيا بارزا.. هذا عمل جبان فيه مؤشرات جدية على دور إسرائيل ويظهر عدوانية الجناة من منطلق اليأس.

وأضاف ظريف: ايران تطالب المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وإدانة عملية الاغتيال هذه.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل العالم الايراني محسن فخري زاده.وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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