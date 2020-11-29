ضبط ما یزید عن 2.5 طن من المخدرات في سیستان وبلوجستان

وفي حوار مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء، اوضح العمید طاهري، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في إيرانشهر، و بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان، نفذوا عمليتين منفصلتين وناجحتين بعد اشتباكات مسلحة مع فريقين من عصابة كبيرة لتهريب الأفيون تم خلالهما القبض على احد المهربين، وضبط طنين و 609 كيلوغرام و 32 غرام من الأفيون.

كما تم ضبط سيارتي ركاب وسيارتي بيك اب واسلحة وبعض الذخيرة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

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