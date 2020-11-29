وزير الخارجية الكوبي: نعارض الإرهاب بجمیع أشكاله

وکتب برونو رودريغز فی تغریدة له علی تویتر الیوم الاحد ندین بشدة الهجوم الإرهابي الذي ادی الی استشهاد العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده.

کما نددت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أصدرته أمس السبت ، باغتيال "الشهيد فخري زاده" ودعت جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي والأمن والسلام الدولي.

و اعرب وزير الخارجية الفنزويلي "خورخه آرئاسا" عن تعازيه لفقدان هذه الشخصية العلمية العظيمة لشعب الایرانی وعبرعن تعاطفه مع الحكومة الایرانیة وشعبها.

وانتقدت حكومة فنزويلا البوليفارية بشدة الأعمال الإرهابية في جمیع انحاء العالم، موکدا لا يمكن فرض الوحشية والإرهاب على العلاقات الدولية.

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