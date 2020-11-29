٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84127997
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وزير الخارجية الكوبي: نعارض الإرهاب بجمیع أشكاله

وزير الخارجية الكوبي: نعارض الإرهاب بجمیع أشكاله

هافانا/29تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- ادانت وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز الاغتيال الإجرامي لرئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد محسن فخري زاده قائلا "نعارض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وکتب برونو رودريغز فی تغریدة له علی تویتر  الیوم الاحد ندین بشدة الهجوم الإرهابي الذي ادی الی استشهاد  العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده.

کما نددت وزارة الخارجية الفنزويلية  في بيان أصدرته أمس السبت ، باغتيال "الشهيد فخري زاده" ودعت جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي والأمن والسلام الدولي.

و اعرب وزير الخارجية الفنزويلي "خورخه آرئاسا" عن تعازيه لفقدان هذه الشخصية العلمية العظيمة لشعب الایرانی وعبرعن تعاطفه مع الحكومة الایرانیة وشعبها.

وانتقدت حكومة فنزويلا البوليفارية بشدة  الأعمال الإرهابية في جمیع انحاء العالم، موکدا  لا يمكن فرض الوحشية والإرهاب على العلاقات الدولية.

 انتهی 3280 

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