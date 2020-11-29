طهران ستحتضن مهرجان "سینما الحقیقة" لعرض الافلام الوثائقية

وبسبب تفشي فيروس كورونا، فإن المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية ،يقام عبر الإنترنت.

وأطلق المعنيون باقامة مهرجان سينما الحقيقة، سلسلة من "ورش العمل" كجزء من جهودهم لتعزيز التجربة التعليمية لمبدعي هذا النوع من الافلام.

مهرجان سينما الحقيقة الـ14 يُطلق ورش عمل أونلاين

ونظراً لاستشراء فيروس كورونا، أطلق مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام التسجيلية بدورته الرابعة عشر سلسلة ورش عمل افتراضية متخصّصة في الفئات الوثائقية يقدّمها كبار المخرجيين الوثائقيين من مختلف أنحاء العالم.

ويقدّم هذه الورش التعليمية في مهرجان سينما الحقيقة الدولي الذي ينعقد في طهران بعد أسبوعين، كبار مدرسي السينما الوثائقية، من قبيل بيل نيكولز و بتسي مكلين، بالاضافة الى كبار صناع الافلام الوثائقية من بين جيمز لانجلي ولويي سيهويوس وفرهاد فرهرام و مهرداد اسكوئي.

وسيبحث المشرفون على هذه الورش، موضوعات متنوعة على رأسها، وثائقيات السيرة الذاتية ووثائقيات البيئة، والتعريف بآفاق صناعة الفيلم الوثائقي.

وتتيح الورش لعشاق الافلام الوثائقية المبتدئين والهواة والمحترفين في جميع أرجاء العالم فرصة التعرف على وجهات نظر جديدة في حقل سينما الحقیقة التي جعلها المهرجان شعارا لأعماله.

ويمكن للمهتمين بصناعة الأفلام الوثائقية التسجيل في قسم "الورش التعليمية" في مهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشر مجانًا، واستخدام أي من العناصر المعروضة خلال المهرجان عبر الإنترنت، بناءً على اهتماماتهم. و بعد التسجيل الأولي ومراجعة المسيرة السينمائية للمتقدّم للمشاركة في الورش، سيتم التنسيق مع الأشخاص المعنيين.

وفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من المستوى السينمائي، حيث يمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على موقع مرتبط بالمهرجان من خلال الرابط التالي - panel.irandocfest.ir – وعند الدخول يمكن للراغب بالمشاركة أن يضغط على زر "التسجيل" من ثم يضغط على زر "التسجيل في الورش".

وتُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ویعد مهرجان سینما الحقیقة الذی يختص بعرض الافلام الوثائقیة بوابة خاصة ونافذة للتواصل بین صانعی الأفلام الوثائقیة ومحبی هذه السینما حول العالم. ویهتم المهرجان بالأفلام الوثائقیة والتسجیلیة، ویعدّ أحد أعرق المهرجانات فی الشرق الأوسط ومن أوائل المهرجانات التی تهتم بأفلام الحقیقة و الوثائقیة وهی الصفة التی يحملها اسم المهرجان "سینما الحقیقة".

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