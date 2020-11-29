٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٤١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84128333
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إيران في طليعة الدبلوماسية العلمية بالعالم

إيران في طليعة الدبلوماسية العلمية بالعالم

طهران / 29 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا اعلن رئيس موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) محمد جواد دهقاني اصبحت ایران رائدة العالم في الدبلوماسية العلمية وفقا لتقرير قاعدة بيانات( Scopus citation).

واوضح  رئيس موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) اليوم الاحد: في أحدث تقرير لقاعدة بيانات( Scopus citation)  الذي يقيم دول العالم من حيث معدل المشارکة العلمیة، ایران فی طليعة دول العالم في الدبلوماسية العلمية القائمة على تسريع مشارکتها العلمية خلال أربع سنوات.

و اضاف دهقانی حصة اي بلد في نشر آخر النتائج العلمية على المستوى الدولى من إجمالي المنشورات العلمية، من المؤشرات المهمة لتقییم مستوى المشاركة العلمية للدول.

وتعتبر إيران الدولة الأولى في الدبلوماسية العلمية وتأتي بعدها بولندا وبریطانیا وتايوان التی يستحوذ کل منها علی  اعلی معدلات نمو في الدبلوماسية العلمية. 

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