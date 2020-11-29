٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84128423
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تسجیل 389 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 389 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 29 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد 948 الاف و749 شخصا و بوفاة 389 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 47 الفا و874 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد  انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  12الفا و 950 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 948 الاف و749شخصا و 5859 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 658 الف و292شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 389 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 47 الفا و 874 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 81 الفا و 952 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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