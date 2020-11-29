تسجیل 389 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و 950 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 948 الاف و749شخصا و 5859 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 658 الف و292شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 389 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 47 الفا و 874 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 81 الفا و 952 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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