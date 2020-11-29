نائب عراقي مخاطبا الشعب الايراني: احذروا مكر وكيد قوى الاستكبار العالمي

وقال الكلابي في تصريح خاص لوكالة "ارنا"، اليوم الاحد، معزيا باستشهاد العالم الكبير محسن طاهر زاده، : "نعزي سيدي ومولاي صاحب الزمان والسيد الولي قائد الثوره الاسلاميه سماحة السيد الخامنئي (ادامه الله) والشعب الايراني العزيز و كل المسلمين في العالم بهذا المصاب الجلل حادث اغتيال العالم محسن طاهرزاده رحمه الله وتقبله الله مع الشهداء والصديقين".

وأضاف، "اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا ان نبقى ثابتين على طريق الحق طريق سيدي ومولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وان نكون من الممهدين او المنتظرين لطلعته الرشيدة".

ودعا النائب العراقي المستقل الشعب الايراني لاتخاذ الحيطة والحذر من مخططات الاعداء، قائلا "بهذه المناسبة انقل احر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد واتمنى من الشعب الايراني العزيز ان يحافظ على علمائه وان تكون المرحلة القادمة مرحلة الانتباه من كيد ومكر قوى الاستكبار العالمي".

انتهى ع ص