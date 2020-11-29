المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو يستنكر جريمة اغتيال المجاهد فخري زاده

طهران/29 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - فشل الرئيس الامريكي"دونالد ترامب" -الذي فرض خلال العامين الأخيرين من إدارته اقصى العقوبات على إيران خاصة في قطاع النفط- فشل في تصفير صادرات النفط الايراني فيحاول بدوافع سياسية قبل اسابيع من تسليم السلطة لجو بايدن الرئيس المنتخب، ان يناور على الاضرار التي الحقته بايران جراء ذلك الاجراء حسب زعمه.