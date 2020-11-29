المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو يستنكر جريمة اغتيال المجاهد فخري زاده

وجاء فی البیان: بقلوب خاشعة يملؤها الحزن والغضب تلقى المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة نبأ استشهاد العالم الایرانی الدكتور المجاهد محسن فخري زادة و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم المرصد باحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته السياسية ولعائلة الشهيد ولعموم أحرار الإنسانية.
واکد البيان ان المرصد المغاربي يستنكر بأشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة التي تمثل اعتداء على الأمن القومي الإيراني ويدين جرائم الاغتيال التي ترتكبها أجهزة أمريكا والصهيونية ضد العلماء الذين يناضلون بوسائل العلم والمعرفة من أجل رقي شعوبهم و حماية امن اوطانهم والمساهمة في رخاء الإنسانية وتحقيق السلام العالم.
وختم البيان: الخزي والعار للمجرمين القتلة ولعملاء الاستعمار والصهيونية والمجد للشهداء الابرار.
تونس في 28 نوفمبر 2020
المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدوالصهيوني ودعم المقاومة.
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