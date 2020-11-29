٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84128621
٠ Persons

سمات

وزير الخارجية العماني لنظيره الايراني : نرفض الارهاب بجميع اشكاله

وزير الخارجية العماني لنظيره الايراني : نرفض الارهاب بجميع اشكاله

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعرب وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد آل بوسعيدي"، عن تضامنه ومواساته مع ايران حكومة وشعبا باستشهاد العالم الايراني البارز "محسن فخري زادة"؛ مؤكدا خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"، ان الارهاب بجميع اشكاله امر مرفوض.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد، ان "بوسعيدي"، ادان خلال مباحثاته الهاتفية مع "ظريف" بحادث الاغتيال الارهابي الذي استهدف الشهيد فخري زادة، يوم الجمعة الماضي.

وفيما اعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايرانيين، بهذا الحادث المرير، اكد وزير خارجية عمان على رفض بلاده لظاهرة الارهاب بجميع انواعها.

وهاجمت عناصر إرهابية مسلحة ظهر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، السيارة التي كانت تقل رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع "الشهيد محسن فخري زاده"؛ وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح شديدة، نقل على اثرها الى المستشفى حيث ارتقى شهيدا.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 13 =