جهانغيري يلقى كلمة غدا باجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية اليوم، ان الاجتماع الذي تستضيفه الهند لاول مرة سيعقد عبر جهاز الفيديو وسيناقش المشاركون رؤى ومواقف الدول الاعضاء بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والامنية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تاسست في 15 يناير 2001 بمدينة شنغهاي الصينية، بواسطة كازاخستان والصين وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان؛ وعقب ذلك التحقت الهند وباكستان الى هذه المنظمة الاقليمية.

كما تعتبر كل من إيران ومنغوليا وأفغانستان وروسيا البيضاء، أعضاء مراقبين في المنظمة.

انتهى ** ح ع