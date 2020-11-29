الاحزاب الباكستانية تدين صمت المجتمع الدولي على اغتيال فخري زادة

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان موقف الاحزاب الباكستانية جاء خلال الندوة المشتركة التي عقدت اليوم الاحد في مدينة كراتشي برعاية "حزب الجماعة الاسلامية" و"مؤسسة الدفاع عن فلسطين" في باكستان.

و وجّه المشاركون خلال كلماتهم بالندوة، اصابع الاتهام في زعزعة امن واستقرار المنطقة والدول الاسلامية، الى امريكا والكيان الصهيوني.

كما وصف زعماء الاحزاب السياسية والدينية الباكستانية، "الشهيد فخري زادة" بانه كان مفخرة للعالم الاسلامي اجمع؛ مؤكدين ان جريمة اغتياله شكلت انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ومعربين عن اسفهم لعجز المنظمات الدولية المعنية في وضع حدّ لانتهاكات امريكا والكيان الصهيوني في الصعيد الدولي.

هؤلاء النشطاء شددوا في كلماتهم ايضا، على تعزيز الوحدة داخل العالم الاسلامي وتشكيل جبهة رصينة مشتركة من الشعوب المسلمة بهدف التصدي للممارسات غير القانونية الصهيو – امريكية وافشال مخطط التطبيع مع الكيان المحتل، واي مشروع قسري احادي يتم تمريره لاقصاء القضية الفلسطينة.

انتهى ** ح ع

