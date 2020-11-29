٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84128956
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العراق بنوّه باهمية تعاونه الامني في اطار اللجنة الرباعية مع ايران وروسيا وسوريا

العراق بنوّه باهمية تعاونه الامني في اطار اللجنة الرباعية مع ايران وروسيا وسوريا

بغداد / 29 تشرين الثاني/ نوفمبر / ارنا – اكدت هيئة الاركان المشتركة للجيش العراقي على الدور المؤثر والانجازات الناجحة التي حققتها اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات والتعاون الامني بين بغداد وطهران وموسكو ودمشق.

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان المتحدث باسم قيادة الاركان المشتركة للجيش العراقي "اللواء تحسين الخفاجي"، نوه في تصريح صحفي اليوم الاحد، بضرورة الاجراءات المشتركة في اطار اللجنة الرباعية من اجل القضاء على الجماعات الارهابية.

كما لفت اللواء الخفاجي، الى الجهود المشتركة التي يبذلها الضباط العراقيون بالتعاون مع نظرائهم الايرانيين والروس والسوريين في اطار اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات والتعاون الامني، والتي تكللت بالعمليات الناجحة في القبض على الارهابيين واحباط مخططاتهم الارهابية قبل تنفيذها.

يذكر ان الجنة الرباعية لتبادل المعلومات الامنية لمكافحة الارهاب، تاسست في ايلول/سبتمبر عام 2015 في بغداد؛ وتعنى هذه اللجنة بنقل المعلومات الاستخبارية ورصد تحركات الارهابيين لاسيما في العراق وسوريا، وتحديد الاهداف المهمة ومتابعة نشاطات تنظيم داعش الارهابي، وكان لها دور بارز في الحاق الهزائم بهذا التنظيم في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع

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