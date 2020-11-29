العراق بنوّه باهمية تعاونه الامني في اطار اللجنة الرباعية مع ايران وروسيا وسوريا

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان المتحدث باسم قيادة الاركان المشتركة للجيش العراقي "اللواء تحسين الخفاجي"، نوه في تصريح صحفي اليوم الاحد، بضرورة الاجراءات المشتركة في اطار اللجنة الرباعية من اجل القضاء على الجماعات الارهابية.

كما لفت اللواء الخفاجي، الى الجهود المشتركة التي يبذلها الضباط العراقيون بالتعاون مع نظرائهم الايرانيين والروس والسوريين في اطار اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات والتعاون الامني، والتي تكللت بالعمليات الناجحة في القبض على الارهابيين واحباط مخططاتهم الارهابية قبل تنفيذها.

يذكر ان الجنة الرباعية لتبادل المعلومات الامنية لمكافحة الارهاب، تاسست في ايلول/سبتمبر عام 2015 في بغداد؛ وتعنى هذه اللجنة بنقل المعلومات الاستخبارية ورصد تحركات الارهابيين لاسيما في العراق وسوريا، وتحديد الاهداف المهمة ومتابعة نشاطات تنظيم داعش الارهابي، وكان لها دور بارز في الحاق الهزائم بهذا التنظيم في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع