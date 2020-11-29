الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين

وقال العميد شريف في تصريح له مساء الاحد ردا على ما نسب للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في هذا الصدد: ان هذا الخبر لا صحة له وهو كاذب اساسا.

واضاف: مثلما قلنا مرارا فان الاخبار المتعلقة بمهمات واداء ومواقف الحرس الثوري وتصريحات ووجهات نظر كبار قادته يتم الاعلان عنها للراي العام عن طريق موقع "سباه نيوز" كمرجع رسمي لهذه المؤسسة.

وقال العميد شريف: ان الحرس الثوري يتوقع من الناشطين في الاجواء الافتراضية والمواطنين متابعة الاخبار المتعلقة بهذه المؤسسة عن طريق وسائل الاعلام المرجعية والرسمية في البلاد.

انتهى ** 2342