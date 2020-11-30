الايراني " عباس سرخاني " يقود فريق "جعلان" بدوري كرة القدم العماني

طهران/ 30 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها.