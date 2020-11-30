٣٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٢٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84129212
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الايراني " عباس سرخاني " يقود فريق "جعلان" بدوري كرة القدم العماني

الايراني " عباس سرخاني " يقود فريق "جعلان" بدوري كرة القدم العماني

طهران/30 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – سيقود اللاعب الايراني الشهير " عباس سرخابي " فريق جعلان في الدوري العماني لكرة القدم الدرجة الأولى.

ولعب سرخاب في فريق استقلال الايراني واحرز معه وصافة دوري ابطال اسيا وقاد عددا من فرق الدوري الممتاز الايراني كمدرب. 

وانتخب فريق جعلان الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى في سلطنة عُمان سرخاب مدربا له لمدة عام واحد .

انتهى**م م**

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