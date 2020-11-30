امام جمعة النجف الاشرف يعزي قائد الثورة باستشهاد فخري زادة

وجاء في بيان السيد القبانجي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(كرامتنا من الله الشهادة)

قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد افجعنا خبر اغتيال العالم النووي الكبير الشهيد "فخري زاده" تغمده الله بوافر رحمته .

لكن ذلك لن يزيد مسيرة المقاومة إلا عزماً وتصميماً على المضي قدما حتى تحقيق الوعد الالهي (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) .سورة القصص الآية 5

اننا اذا نعزيكم بشهادة هذا العالم الكبير، ونعزي الشعب الايراني المؤمن الغيور، نعلن عن وقوفنا الى جانبكم في مواجهة الاستكبار العالمي وستبقى كلمة الامام الحسين (عليه السلام) (هيهات منا الذلة) هي شعارنا الأبدي .

السيد صدر الدين القبانجي النجف الأشرف

13/ ربيع الأول 1442 هـ