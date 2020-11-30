عروسان ايرانيان يلتزمان بقيود منع تفشي كورونا

ان أزمة کورونا تركت أثرا كبيرا ومازالت فى الحياة الاجتماعية، فألغيت كثير من الأنشطة الحيوية فى العالم على مختلف الاصعدة بما فيها الرياضية والفن وحتى الاقتصاد كما القت هذه الازمة بظلالها على المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومراسم التأبين ولكن يبدو أن الجائحة لم تؤثر على الإبداع، إن لم تكن أضافت عليه.

وفی مبادرة جدیدة قام العروسان الایرانی من موظفي مستشفى جهرم بمحافظة فارس جنوب البلاد بتوزیع بطاقة دعوة الزواج والحلويات التی وضعوها في صناديق وفق البروتوكولات الصحية بین اقاربهما وفي بطاقة الدعوة أوضحا دافعهما الرئیسی لعدم إقامة حفل زفافهما وهو الحفاظ علی صحتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

واعرب اقاربهما عن ارتیاحهم لهذه الفکرة المبتکرة و مبادرتهما المثيرة للاهتمام وتمنی لهما السعادة.

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