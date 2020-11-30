حماس: بصمات العدو الصهيوني بادية على جريمة اغتیال الشهید فخري زاده

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري قال رضوان "إن هذه الجريمة مثلت خسارة لإيران والمقاومة، واستهدفت وقف التقدم العلمي والتقني وامتلاك أسباب القوة"، مشددًا على أنه يجب أن يكون الرد بحجم هذه الجريمة.

وأضاف "ثقتنا بأن إيران قادرة على اجتياز هذه المحنة والاستمرار في امتلاك اسباب القوة والتقدم العلمي".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عصر الجمعة عن استشهاد رئيس منظمة الأبحاث والتطوير في الوزارة "محسن فخري زادة" بعد تعرضه لعملية اغتيال من قبل عناصر ارهابية مسلحة استهدفت سيارته بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.

وادانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جريمة الاغتيال التي استهدفت العالِم النووي الإيراني محسن فخري زادة، مساء الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران و اعلنت في بيان لها : إن "هذا الاغتيال جاء متزامنًا مع تهديدات أمريكية وصهيونية متواصلة للجمهورية الإسلامية في إيران بهدف حرمانها وحرمان الأمة من امتلاك أدوات التقدم العلمي والقوة، بحيث تبقى في يد الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني التوسعي الذي يستهدف كل الأمة، وإبقاء المنطقة في دوامة من القتل، وما يترتب على ذلك من ردود أفعال وفوضى وعدم استقرار يحقق مصالح الكيان الصهيوني بالدرجة الأساسية".

وتقدمت بخالص التعازي للشعب الإيراني المسلم، وللقيادة الإيرانية باستشهاد هذا العالم النووي، "وكلنا ثقة في قدرة إيران والأمة على تعويض هذه الخسارة بالمزيد من العمل والتقدم بما يكسر احتكار قوى الاستكبار لعوامل القوة والتقدم العلمي في المنطقة".

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لمساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم البارز محسن فخري زادة في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران في عملية انتحارية ومسلحة ادت الى استشهاده.

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