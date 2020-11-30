سياسي افغاني: بصمات الكيان الصهيوني واضحة في اغتيال العالم الإيراني

وجاء في بيان قيادة حزب العدالة والتنمية الأفغاني ان الحزب تأثر بشدة بنبأ الاغتيال الجبان الذي طال شخصية علمية في العالم الإسلامي ، مقدما التعازي الى سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والى حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية وعائلة الشهيد.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده. وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.

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