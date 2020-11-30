٣٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84129613
٠ Persons

سمات

سياسي افغاني: بصمات الكيان الصهيوني واضحة في اغتيال العالم الإيراني

سياسي افغاني: بصمات الكيان الصهيوني واضحة في اغتيال العالم الإيراني

كابول /30 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – ادان رئيس حزب العدالة والتنمية الافغاني " سيدجواد حسيني " الحادث الارهابي الاخير في ايران والذي ادى الى استشهاد العالم الايراني البارز " الشهيد محسن فخري زاده " مبينا ان بصمات الكيان الصهيوني وامريكا مشهودة في هذا الاغتيال .

وجاء في بيان قيادة حزب العدالة والتنمية الأفغاني  ان الحزب تأثر بشدة بنبأ الاغتيال الجبان الذي طال شخصية علمية في العالم الإسلامي ، مقدما التعازي الى سماحة قائد الثورة الاسلامية  آية الله السيد علي الخامنئي والى حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية وعائلة الشهيد.
يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده. وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته. 

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 10 =