قيمة صادرات إيران الى سوريا تبلغ 73 مليون دولار في العام الحالي

واضاف المدير العام لمكتب الشؤون العربية والافريقية لمنظمة تنمية التجارة الايرانية فرزاد بيلتن: مع بداية الازمة السورية انخفض حجم التجارة بين البلدين إلى 105 ملايين دولار في عام 2018.

وتابع: بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا عام2010 حوالي 550 مليون دولار لكن انخفض في عام 2019 إلى 170 مليون دولار .

وأوضح بيلتن: كان أهم الصادرات الإيرانية إلى سوريا في نفس العام ، قطع غيار السيارات والأدوية وقضبان الحديد والصلب والأنابيب وقطع التوربينات الغازية وحليب الأطفال والفستق والصمامات الصحية والكربونات والصوديوم والخمائر.

واضاف انه في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى سوريا بلغ حجم الصادرات الإيرانية خلال اعوام 2008 إلى 2018 نحو 2.2 مليار دولار.

وأشار إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وإرادة ودعم مسؤولي البلدين لتطوير التعاون التجاري ودعا إلى إنشاء مركز أعمال للقطاع الخاص ، وخاصة غرفة التجارة المشتركة بين البلدين كخطوة مهمة في زيادة التجارة مع سوريا.

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