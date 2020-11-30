جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

وجاء في بيان الجمعية: عشية ذكرى استشهاد العالم الشهيد مجيد شهرياري، أفل نجم محسن فخري زادة اللامع في سماء العلم والمعرفة الإيرانية الذي اغتاله الإرهاب الدولي في جريمة وحشية.

وقال البيان: إن مثل هذه الجرائم والقضايا المماثلة الأخرى في الساحتين الوطنية والإقليمية تثبت ان الإرهاب شهد على مر السنين تغييرًا جوهريًا في التفسير والتطرف الأيديولوجي وأصبح تيارًا يفرض إرادة نظام الهيمنة على الدول المستقلة.

واضاف : ان هذه الظاهرة المشؤومة تهدد منطقتنا بنفس المصدر وألحقت أضرارًا جسيمة بدول مختلفة مثل أفغانستان وباكستان والعراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين ولن يتم التعويض عنها بعقود من الجهود.

وتابع البيان: الإرهاب مدان بأي شكل أو طريقة أو هدف وليس له أي نتيجة سوى تقويض الإنجاز البشري العظيم في تطوير القانون الدولي والأمم المتحدة. وهي عودة إلى قانون الغاب الذي يدعو إلى انعدام الأمن والعنف والمواجهة والحروب التي لا تنتهي.

ودعا البيان جميع الجمعيات العلمية والعلماء والمفكرين والشخصيات ونشطاء حقوق الإنسان في العالم، وخاصة في دول المنطقة إلى إدانة الإرهاب بأي شكل من الأشكال ومن خلال الكشف عن طبيعة الإرهاب الذرائعي، يمكنهم تعزيز السلام والأمن في العالم وإضعاف مراكز الشر.

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