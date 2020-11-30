٣٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٤١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84129704
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الصین تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

الصین تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

بکين /30 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا –ادانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اغتيال العالم الايراني البارز الدكتور " محسن فخري زاده" .

و اضافت هوا تشونينغ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين في بكين"لقد صدمت الصين لسماع اغتيال العالم الايراني  البارز الدكتور " محسن فخري زاده".

 و تابعت أن الصين تدین  أعمال الاجرامیة التي تهدد الامن و الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

 انتهب 3280 

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