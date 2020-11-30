الصین تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

و اضافت هوا تشونينغ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين في بكين"لقد صدمت الصين لسماع اغتيال العالم الايراني البارز الدكتور " محسن فخري زاده".
و تابعت أن الصين تدین أعمال الاجرامیة التي تهدد الامن و الاستقرار في المنطقة.
يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.
وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.
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