الصین تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

و اضافت هوا تشونينغ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين في بكين"لقد صدمت الصين لسماع اغتيال العالم الايراني البارز الدكتور " محسن فخري زاده".

و تابعت أن الصين تدین أعمال الاجرامیة التي تهدد الامن و الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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