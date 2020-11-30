رئيس السلطة القضائية : الشهيد فخري زاده بطل "تحييد الحظر والتهديد"

واضاف رئيسي اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى كانت معظم التهديدات والعقوبات التي يمارسها العدو هي في مجال الصناعات النووية والدفاعية للبلاد ولكن امثال الشهداء فخري زاده وشهرياري بجهدهم ومثابرتهم وابداعهم حييدوا جميع تلك التهديدات والحظر.

وقال ايضا ان الانتاج والقوة في جميع المجالات بات اليوم منطق الشباب المبدع في ايران وخاصة في المجال الاقتصادي مؤكدا على ضرورة تقوية البلاد في جميع المجالات الدفاعية والاقتصادية مما سيؤدى الى ياس واحباط الاعداء.

وتابع، ان هذا العالم الشهيد الذي كان يتمتع بروح تعبوية ويعمل كجندي مجهول، تمكن من توفير الأرضية للدفاع عن الوطن ونظام الجمهورية الإسلامية والمنطقة من خلال إلمامه العلمي، وكان له الدور الأكبر في تحقيق القوة الدفاعية، وكان ذخرا ومفخرة للبلاد حقا.

وشدد على أن المسيرة العلمية للبلاد لن تتوقف في مجال إنتاج القوة باستشهاد محسن فخري زاده.

واكد رئيسي على ضرورة تشكيل فريق عمل يتألف من المدعي العام والاركان العامة للقوات المسلحة ومنظمو القضاء التابعة للقوات المسلحة والقوات الامنية والاستخباراتية لمتابع المنفذين والضالعين في اغتيال العالم الدكتور فخري زاده.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده.وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.

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