إيران تنضم إلى برنامج ديب (Deep World )

وقال "علي رضا استقامتي" و هو المدير التنفيذي لبرنامج ديب في افتتاح هذا البرنامج في إيران اليوم الاثنين، ان بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة أطباء بلا حدود ، لها دور عملياتي ، و بعض هذه المنظمات لها دور في الدعم و تقديم المعلومات ، و من بينها جمعية "كابريك" في إيران.

وأضاف ان المنظمات غير الحكومية جزء من المجتمع المدني وتم تشكيل جمعية السكري منذ حوالي ثلاثة عقود ، و كانت "جمعية كابريك" للمعلومات نشطة منذ حوالي عقد.

ونحو ثمانية ملايين شخص في البلاد يعانون من مرض السكري.

ويسعى برنامج ديب (Deep)، و هو مشروع عالمي تديره شركة (Novo Nordisk) ، إلى تمكين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري أو السمنة من مشاركة تجاربهم مع الجمهور والمسؤولين وصناع القرار والمهنيين في إيران ، ويتم تقديم أعضاء (Deep) أيضًا من قبل الجمعيات النشطة في مجال معالجة هذا المرض.

وتقوم شركة Novo Nordisk Pars بتنفيذ هذا البرنامج في إيران.

يذكر انه و نظرًا لتزايد انتشار الأمراض غير المعدية و الأمراض المزمنة والتكاليف الباهظة لمعالجتها وعدم قدرة الحكومات على تلبية الاحتياجات في هذا المجال ، فقد تم تشكيل المنظمات غير الحكومية للافادة من طاقات الناس لتلبية بعض هذه الاحتياجات.

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