تسجیل 371 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 321 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 962 الفا و70شخصا و 5852 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 668 الفا و151شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 371 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 48 الفا و 246 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 125 الفا و 348 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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