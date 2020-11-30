مجلس الافتاء الروسي يدين غتيال الشهيد فخري زادة

وكتب "الشيخ عين الدين" في برقيته : انني اقدم العزاء اصالة ونيابة عن الدائرة الدينية للمسلمين الروس ومجلس الافتاء في روسيا، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها على خلفية اغتيال احد العلماء البارزين المعاصرين، رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية.

واضاف : انا لله وانا اليه راجعون؛ اسأل الباري تعالى ان يتغمد روح الشهيد محسن فخري زادة برحمته الواسعة.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى **ح ع