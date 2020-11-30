وفد من طالبان يلتقي السفير الإيراني في الدوحة

وفي تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، اليوم الإثنين، كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر، "قام وفد من المكتب السياسي لطالبان بزيارة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدوحة لتقديم واجب العزاء بمناسبة اغتيال العالم الشهيد فخري زاده، والترحيب بحميد دهقاني في الدوحة سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيا له التوفيق في مهامه".

وتوجه حميد دهقاني الأسبوع الماضي إلى الدوحة لبدء مهامه سفيرا جديدا لإيران لدى قطر.

يذكر، ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

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