وزير الامن : توصلنا الى خيوط كثيرة حول اغتيال الشهيد فخري زادة

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اشار حجة الاسلام علوي الى اخر المستجدات المعلقة بحادث اغتيىال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة "الشهيد فخري زادة"؛ مبينا ان الاجراءات متواصلة بشان الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وسيتم اعلام المواطنين الاعزاء بالنتائج الواضحة التي سوف تتوصل اليها وزارة الامن في هذا الخصوص.

وفي السياق نفسه، اعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الامن الايرانية، امس الاحد، ان الاجراءات التي اتخذها منتسبو الوزارة قادت الى العثور على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده، وسيجري الاعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الاجراءات للمواطنين لاحقا.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع