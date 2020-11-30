٣٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84130031
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ايران تحرز احد مقاعد لجنة الاعتماد الدولية للسباق الثلاثي

ايران تحرز احد مقاعد لجنة الاعتماد الدولية للسباق الثلاثي

طهران / 30 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – حصل رئيس الاتحاد الوطني للسباق الثلاثي (الـ ترياثلون)، مهدي كودرزي، على اكبر نسبة من الاصوات خلال اجتماع المجمع العالمي لـ "ترياثلون" ليضمن عضوية ايران في لجنة الاعتماد الدولية لهذه الرياضة.

وعقد المجتمع العالمي للسباق الثلاثي، اجتماعه عبر الفضاء الافتراضي لاختيار مسؤولي اتحاد "الترياثلون" الدولي من انحاء العالم، حيث فاز كودرزي باغلبية الاصوات وبالتالي احرز احد المقاعد الخمسة للجنة اعتماد الترياثلون العالمية.

ومثّل رئيس الاتحاد الوطني للسباق الثلاثي مهدي كودرزي، ايران في هذا الاجتماع وحيدا، حيث نجح في الحصول على اغلبية المصوتين وبالتالي احراز احد مقاعد اللجنة الدولية.

والجدير بالذكر هنا، ان هذا الانجاز جاء بعد عام ونصف العام فقط من تسلم كودرزي منصب رئاسة الاتحاد الوطني للسباق الثلاثي وتفوقه على الدول المتقدمة والمؤسسة لهذا الحدث في الصعيد العالمي مثل فرنسا وامريكا واليابان والصين.

انتهى ** ح ع

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