ايران تحرز احد مقاعد لجنة الاعتماد الدولية للسباق الثلاثي

وعقد المجتمع العالمي للسباق الثلاثي، اجتماعه عبر الفضاء الافتراضي لاختيار مسؤولي اتحاد "الترياثلون" الدولي من انحاء العالم، حيث فاز كودرزي باغلبية الاصوات وبالتالي احرز احد المقاعد الخمسة للجنة اعتماد الترياثلون العالمية.

ومثّل رئيس الاتحاد الوطني للسباق الثلاثي مهدي كودرزي، ايران في هذا الاجتماع وحيدا، حيث نجح في الحصول على اغلبية المصوتين وبالتالي احراز احد مقاعد اللجنة الدولية.

والجدير بالذكر هنا، ان هذا الانجاز جاء بعد عام ونصف العام فقط من تسلم كودرزي منصب رئاسة الاتحاد الوطني للسباق الثلاثي وتفوقه على الدول المتقدمة والمؤسسة لهذا الحدث في الصعيد العالمي مثل فرنسا وامريكا واليابان والصين.

انتهى ** ح ع