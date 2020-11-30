٣٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84130045
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خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي؛

56% زيادة في قيمة صادرات إيران من سلاسل الألومنيوم

56% زيادة في قيمة صادرات إيران من سلاسل الألومنيوم

طهران/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أظهرت دراسة لإحصاءات التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام (الإيراني/بدأ في 21 آذار/مارس) في قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية، أن قيمة صادرات إيران من سلاسل الألومنيوم ومنتجاتها ارتفعت بنسبة 56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل عائداتها إلى 101.1 مليون دولار.

واستنادا إلى الجداول الإحصائية لجمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن قيمة صادرات قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية خلال فترة هذا التقرير بلغت أكثر من 3 مليارات و 49.4 مليون دولار.

كما تظهر الإحصاءت، ان حجم صادرات البلاد من سلاسل الألومنيوم ومنتجاتها خلال فترة التقرير بلغ 61 ألفا و147 طنا، أي انه سجل ازديادا بنسبة 84 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت صادرات معدن الألومنيوم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام أعلى معدل نمو للصادرات في قطاع المعادن، بينما يتزايد إنتاج هذا المعدن الاستراتيجي مع تشغیل مصنع جاجرم للسبائك (بمحافظة خراسان الشمالية/شمال شرق) ومصنع سابكو (بمنطقة لامرد في محافظة فارس/جنوب غرب).

انتهى**أ م د

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