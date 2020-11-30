56% زيادة في قيمة صادرات إيران من سلاسل الألومنيوم

واستنادا إلى الجداول الإحصائية لجمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن قيمة صادرات قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية خلال فترة هذا التقرير بلغت أكثر من 3 مليارات و 49.4 مليون دولار.

كما تظهر الإحصاءت، ان حجم صادرات البلاد من سلاسل الألومنيوم ومنتجاتها خلال فترة التقرير بلغ 61 ألفا و147 طنا، أي انه سجل ازديادا بنسبة 84 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت صادرات معدن الألومنيوم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام أعلى معدل نمو للصادرات في قطاع المعادن، بينما يتزايد إنتاج هذا المعدن الاستراتيجي مع تشغیل مصنع جاجرم للسبائك (بمحافظة خراسان الشمالية/شمال شرق) ومصنع سابكو (بمنطقة لامرد في محافظة فارس/جنوب غرب).

انتهى**أ م د