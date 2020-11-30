اقليم كردستان العراق يدين جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة

واعلنت رئاسة اقليم كردستان العراق في بيانها : اننا ندين اغتيال العالم الايراني محسن فخري زادة، كما قدمت بالمناسبة، العزاء والمواساة الى المسؤولين والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية واسرة الشهيد فخري زادة.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

هذه الجريمة، لقيت موجة واسعة من بيانات الادانة والاستنكار لمختلف الاحزاب والتيارات السياسية والاسلامية الى جانب شخصيات ومنظمات من شتى بلدان العالم.

كما في العراق، حيث اعربت التيارات والشخصيات السياسية وفصائل المقاومة الاسلامية، عن تنديدها بهذا العمل الاجرامي.

انتهى ** ح ع