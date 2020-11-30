لبنان: عمليات القتل والاغتيال تؤجج الصراعات وتزعزع الاستقرار

طهران/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أظهرت دراسة لإحصاءات التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام (الإيراني/بدأ في 21 آذار/مارس) في قطاع الصناعات التعدينية والمعدنية، أن قيمة صادرات إيران من سلاسل الألومنيوم ومنتجاتها ارتفعت بنسبة 56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل عائداتها إلى 101.1 مليون دولار.