وزيرا خارجية الكويت وافغانستان يدينان اغتيال الشهيد فخري زادة

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية الافغاني بالوكالة "حنيف اتمر" اعرب خلال مباحثاته الهاتفية مع ظريف اليوم الاثنين، عن تعاطف بلاد مع ايران حكومة وشعبا على وقع العمل الارهابي الذي استهدف، الجمعة الدكتور محسن فخري زادة وادى الىلا استشهاده.

واكد اتمر في هذا الاتصال، رفضه لظاهرة الارهاب بجميع اشكالها.

فضلا عن ذلك، استعرض وزيرا خارجية ايران وافغانستان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما فيها وثيقة التعاون الشاملة وتدشين طريق خواف – هرات السككي والتعاون الثنائي في مجال المياه.

من جانب اخر، دان وزير الخارجية الكويتي "الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح" حادث الاغتيال الارهابي الذي ادى الى استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداع بمنظمة الدفاع الايرانية، الشهيد فخري زادة.

وقدم الوزير الكويتي خلال اتصاله الهاتفي مع ظريف اليوم، العزاء والمواساة بالمناسبة الى الحكومة والشعب الايرانيين.

انتهى ** ح ع